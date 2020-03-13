14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez, mesajında, son yıllarda her alanda olduğu gibi devlet ve ülkenin her köşesinde sağlık alanında yapılan yatırımlar sayesinde insana sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeyde arttığını söyledi.

Sağlık konusunda büyük ilerleme sağlandığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise mesajında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirtti.

Tıp biliminin çağın gerektirdiği şekilde her geçen gün hızla ilerlediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tıp bilimi yeni buluşlarla insanlığa hayati faydalar sunmaktadır. Bu faydalar hastalıkların tedavi edilmesi ya da hasta olan insanların sağlığına kavuşturulmasıyla sınırlı değildir. Bundan da önemlisi insan sağlığının sürekliliğini, insanların hastalanmadan yaşayabilmelerini mümkün kılacak araştırmalar yapmak ve yeni yöntemler geliştirmektir ki bu, tıp ilminin en önemli gayesidir. Tıp biliminin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hekimlik mesleği de gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu durum, daha modern, daha kaliteli bir sağlık hizmeti alınacak olması bakımından son derece sevindiricidir."

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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