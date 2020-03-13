14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy mesajında, hekimlik mesleğinin insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Başkan Gülsoy, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemiz gerek. Türk milletinin geleceğinde hekimlerin mukaddes bir yeri bulunmaktadır. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Kayseri'miz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Görevini büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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