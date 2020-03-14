14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
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14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Ardından Cerit ve beraberindeki yılın doktor adayları Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, sağlıklı bir yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu, vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti veremeyen ülkelerin gelişmişliğinden söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bilgin, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Tıp Bayramı, Kırklareli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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