14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Kocatepe Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Daha sonra Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr. Alev Türe tarafından anıta çelenk bırakıldı.


Türe, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Hekimlik çok büyük özveri, fedakarlık ve zaman isteyen, ulvi bir meslektir. Bu mesleği yaparken her zaman olduğu gibi şimdi de yanımızda olan sağlık çalışanlarımız var. Onlarla beraber bir ekip olarak güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. O yüzden bu güzel görevi meslek onuru ve etiği ile icra eden tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı saygı ve sevgiyle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Tıp Bayramı, 14 Mart, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
18:18 Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
18:17 Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi
18:17 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ibadethaneleri dezenfekte etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]