14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Türk hekimlerinin dünyada tıp alanında her geçen gün başarılı çalışmalara imza attığını belirten İba, "İnsanlık mazisi kadar eski tarihe sahip olan tıp, insan hayatı sürdüğü müddetçe gelişmeye devam edecektir. Ülkemizin sağlık hizmetleri açısından gelişmesi de devamlı olarak artmaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının hastaların şifa bulması için büyük çaba harcadığını aktara İba, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve ülke dışında görev yapan sağlık çalışanlarımız, kara gün dostu ifadesinin vücut bulduğu bir mesleğe sahiptir. Değerli doktorlarımız, insan sağlığına şifa ile dokunarak hayati bir mesleği icra etmektedir. Bütün sağlık çalışanlarımız takdirin en iyisine layıktır. Bu nedenle sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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