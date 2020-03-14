14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, koronavirüsünün dünyada salgın olarak yayıldığı bir ortamda 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlanılmasının çok daha anlamlı olduğunu belirtti.

Sağlıklı bir yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu kaydeden Yıldız, şunları aktardı:

"Başta doktorlarımız, sağılık çalışanlarımız ve emeği geçen bütün hemşireler, bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın verdiği şifaya vesile olan kim varsa nice 14 Mart'lara sevdikleriyle beraber ulaşmasını temenni ediyorum. Dünyada hemen hemen bütün ülkelerde gündeme gelmiş olan bu virüsle beraber Türkiye'de bu krizin çok iyi sevk edildiğini, görevlendirmelerin yapıldığını söyleyebilirim. Sağlık Bakanımızın şahsında bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Şu anda bir tehdit olarak bulunan koronavirüsün Türkiye'de özellikle sınır kapıları, diğer bütün bakanlıklarla işin koordine edilmesinde çok iyi başarı gösterdiler. Kendi sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve bütün emeği geçenlere milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Milletvekili İsmail Tamer de mesajında, gecesini gündüzüne katarak hiç bir fedakarlıktan kaçmayan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Allah onlardan razı olsun. Onlar büyük emekler veriyor. Sağlıkçılar, yeri geliyor ailelerini ihmal ediyorlar. Hastalarımızı tedavi edebilmek adına büyük fedakarlık yapıyorlar. Ben de bu bağlamda bugünün anlam ve önemine binaen hekim arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum, hepsine saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.