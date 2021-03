14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, AK Parti hükümetleri tarafından sağlık alanında yıllar içerisinde devrim niteliğinde reformlara imza atıldığını, ilaç kuyruklarının sona erdirilmesinden yaşlılar için uygulanan evde bakım hizmetlerine, aile hekimliği uygulamasından hastanelerin fiziki donanımlarının artırılmasına, şehir hastanelerinden hasta haklarına kadar yürütülen takdire şayan çalışmalardan vatandaşların da övgüyle söz ettiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin arzu edilen seviyeye çıkarılmasında en büyük payın hekimler ve sağlık çalışanlarına ait olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil, her günü baş tacı etmeliyiz. Her meslek önemlidir ancak insanların sağlık içinde yaşaması için emek harcayan bir mesleğin çalışanları, saygıyı ve hürmeti en üst seviyede hak etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle sağlık çalışanlarımızın haklarını ödeyemeyiz. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya ve taleplerini yerine getirmeye özel önem veriyoruz. Öte yandan insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına zaman zaman uygulanan şiddeti, onlara kalkan elleri affetmemizin mümkün olmadığını da önemle belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, değerli doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Metin Genç de mesajında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında doktorların ve sağlık çalışanlarının hastaların şifa bulması için ne kadar mühim bir vazife yürüttüklerine bir kez daha şahit olduklarına dikkati çekerek, "Sağlık kahramanlarımız böylesine özverili gayretle mücadele etmeseydiler, hiç şüphesiz ki yaşamını yitirenlerin sayısı çok daha fazla olacaktı. Bu mücadelede yaşamını yitiren fedakar doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu vesilelerle de bütün doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise mesajında, dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.