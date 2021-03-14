14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına çiçek fidesi dağıttı.

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Biçek, Tıp Bayramlarını kutladı.

Biçek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak her zaman kadın sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Biçek, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. 1 yılı aşkın süredir Kovid-19 salgına karşı mücadele ediyorlar. Bundan sonraki işlerinde kolaylıklar diliyor, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum." dedi.