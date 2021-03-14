14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

14.03.2021 15:39
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CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan mesajında, sağlık çalışanlarının alandaki hizmetin hiçbir ayağını aksatmadan yoğun çalışma şartları altında görevlerini icra ettiğini belirtti.

İlhan, "Pandemide kendi canlarını ortaya koyarak toplum için ciddi fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri hiçbir şekilde ödenemeyecektir. Yoğun, riskli ve zor şartlar altında mesleklerini icra eden sağlık emekçilerinin özlük haklarının ve yıpranma paylarının iyileştirilmesi üzerine ciddi ve kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ünsal da dünyayı saran salgın süresince gelişmiş ülkelerin birçoğunun sağlık alanında sınıfta kalmasına rağmen, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla takdir topladığını belirtti.

Sağlığın en büyük mutluluklardan olduğunu vurgulayan Ünsal, "Sağlık çalışanlarına bu alandaki çalışmalarından dolayı gönül borcumuzu ancak onlara hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebiliriz. Mesleklerini icra ederken şehit düşen personele rahmet diliyorum, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Yavuz ise sağlıkçıların gece gündüz demeden özveri, sabır ve iyilikle çalıştığını hatırlatarak, "Yaşanan zorlu salgın sürecinde insanlığın iyiliği için hayatlarını ortaya koyan ve üstün gayretleriyle bir çok kişinin hayatında derin izler bırakan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Koronavirüsle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." sözlerini aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika


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