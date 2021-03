14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atillahan İrkin ile önce Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin acil servisinde görevli doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Doğan, hastanenin pandemi bölümünde aşı ve tedavide görevli sağlık çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti.

Başkan Yardımcısı Doğan ve beraberindekiler, buradan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek filyasyon ekibinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, "Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu, özellikle bu zor süreçte kendilerine her zaman destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade ettik. Belediye olarak pandemi sürecinde de özellikle kendilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağladık. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.