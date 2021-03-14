14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor - Son Dakika
BBC

14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor

14.03.2021 12:52
14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor, System.String[]

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı, pandeminin gölgesinde geçiyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl, 14 Mart Tıp Bayramı da pandeminin gölgesinde geçiyor.

Sağlık çalışanları, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların arttığını söylüyor ve çalışma koşullarında iyileştirme çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mektupta, "olması için var gücüyle çabaladığımız koca bir yılı" geride bıraktıklarını söyledi.

Fincancı, "Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde, söylenmeyenlerin ağırlığı omuzlarımızda söylemediklerini söyleyip, göstermediklerini görünür kılmaya çalışarak mücadele ettik bir yıl boyunca. Ölümleri engelleyemeyenler istifaları yasak ettiler, soluksuz çalışmayı dayattılar her birimize. Bir yılda 16 milyarı şehir hastanelerine akıtanlar birinci basamağı bodrumlara mecbur bırakıp, hastalıktan korumanın değil hasta sayısının peşine düştüler" dedi.

Meslek örgütlerinin talepleri

Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Cuma günü İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eylemlerde, pandemi nedeniyle yaşamını yitirenler anıldı ve ortak bir açıklama yapıldı.

"Tükendik ve öldük. Suçlusunuz" sözleriyle başlayan açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de 385 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi ve bunun dünyadaki en yüksek kayıp rakamı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Ağır çalışma koşulları hekim ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik yaratmıştır. İnsan hakları ve uluslararası çalışma haklarına aykırı olarak emeklilik, izin ve istifa hakları ellerinden alınan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları pandemi süresince kötüleşmiştir" denildi.

Açıklamaya TTB, İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin yöneticileri ve hak savunucuları katıldı.

Ayrıca bazı insan hakları örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri de açıklamaya destek verdi.

Açıklamada sağlık çalışanlarının talepleri şöyle sıralandı:





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup ve kampanya

Farklı alanlarda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak üzere bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Lütfen Platformu, sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında ilk mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

Erdoğan, mektubunda 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, "Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik" dedi.

Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, pandemi döneminde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Neden 14 Mart'ta kutlanıyor?

Türkiye'de 14 Mart günü tıp bayramı olarak kabul ediliyor. 1976 yılından bu yana ise 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor ve bu dönem "Tıp Haftası" olarak kabul ediliyor.

14 Mart tarihinin kökenleri ise 19'uncu yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Mahmut dönemine dayanıyor.

14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulu açıldı. Bu nedenle de bugün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

14 Mart Tıp Bayramı sosyal medyada da günün en çok konuşulan başlığı oldu. Birçok siyasetçi yaptıkları paylaşımlara kutlama mesajı yayımladı.

14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor
14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor
14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor
14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor

Tıp Bayramı, İstanbul, Türkiye, 14 Mart, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor - Son Dakika

BBC

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