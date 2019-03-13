14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun
2 saat önce
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, insan sağlığının vazgeçilmez bir önem taşıdığını belirterekher geçen gün büyük ilerlemeler kaydedentıp alanında görev yapan kişilerin de bu anlamdaki üstlendikleri önemin ciddi önem taşıdığınıbelirtti.
Belediye Başkanı Atilla Seçen, daha sağlıklı hayatınsürdürülmesinde sorumluluk taşıyan tüm sağlık personellerinin ciddi fedakarlıklarla çaba harcadıklarını dile getirdi.
Seçen mesajında daha sonra şunları vurguladı; "Yaratılmışların en şereflisi olan insanın sağlığı her şeyin üzerindedir. Sağlıklı toplumların her alanda başarılı olacağı bilinen bir gerçektir. Kendilerine sağlığımızı teslim edip, yaptıkları çalışmalarla da bizlerin sağlıklı bireyler olmasında temel bir güç ortaya koyan doktorlar başta olmak üzere tümsağlık çalışanları, hedeflenen dengeli ve başarılı toplumun oluşumunda önemli bir misyon üstlenmektedirler. Böylesine anlamlı bir günde, görev yapan bu kutsal mesleğin değerli temsilcilerini tebrik ediyor, daha nice yıllarda bu mutluluğu taşımalarını temenni ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
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