Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı Maratonu

14 Mart Tıp Bayramı Maratonu

47 dakika önce

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencileri, Eymir Gölü'nde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Maratonu"nda koştu.

14 Mart Tıp Bayramı Maratonu, System.String[]
Ankara'daki tıp fakültelerinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencileri, Eymir Gölü'nde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Maratonu"nda koştu.

Ufuk Üniversitesince 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen maratona, Ankara'da bulunan 10 tıp fakültesinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan 100 koşucu katıldı.

Maraton bitiş çizgisinde birinciliği Hacettepe Tıp Fakültesinde asistan doktor olarak görev yapan Öner Özkan göğüslerken, ikinciliği aynı üniversitenin tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Berkan Akyol, üçüncülüğü ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktor Halil Onur Türkaldı kazandı.

Maratonla sağlıklı yaşam konusunda insanlara örnek olmayı amaçladıklarını belirten Özkan, birincilik veya sonunculuğun önemli olmadığını, sağlık çalışanları olarak bu tip aktivitelerde yer alarak, sağlıklı yaşama öncülük etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri arasında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, dart ve yüzme kategorileri de bulunuyor.

Müsabakalarda derece alan sporculara kupaları, 14 Mart Perşembe günü düzenlenecek törenle verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Ankara, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş'a Sahte Senetten Para Cezası Verildi TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak

Başkent'te Hırsızlık Çetesinin Son Üyesi de Yakalandı Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı Maratonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]