14 Mart Tıp Bayramı mesajlarla kutlandı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı mesajlarla kutlandı

14.03.2021 16:31
14 Mart Tıp Bayramı mesajlarla kutlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında, "Emeğinize minnettarız. Bugün bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bu süreçte ter döken tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, salgın mücadelesinde yaşamını yitiren kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gece gündüz demeden, her türlü şart altında, özellikle yaşadığımız küresel koronavirüs sürecinde büyük bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalışan değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Her koşulda insanımızın ve insanlığın sağlığı için büyük bir emek ve gayretle çalışan sağlık çalışanlarımız, özellikle salgın döneminde de gece gündüz demeden fedakarca çalıştılar. Hepsine minnettarız."

Altun ve Kalın da 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaşımında, "Her zaman büyük bir özveriyle çalışan ve hassaten bu salgın döneminde fevkalbeşer çaba sarf eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Kanuni boşuna dememiş, Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da "Bizlere sağlık nimetini bahşeden Rabb'imize hamdolsun. Bu büyük nimetin kıymetini bilmemizi tavsiye eden Hz. Muhammed'e salat ve selam olsun. Ömrünü insanlığın sağlığına adayan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Cenabıhak hepinizden razı olsun."paylaşımı yaptı.

Fahrettin Altun, Ziya Selçuk, Tıp Bayramı, 14 Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 14 Mart Tıp Bayramı mesajlarla kutlandı - Son Dakika


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