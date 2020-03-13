14 Mart Tıp Bayramı'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı'na doğru - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, sağlıklı bir yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu bildirdi.

Vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti veremeyen ülkelerin gelişmişliğinden söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağdaş dünyada ülkelerin birincil görevleri arasında olan sağlık, insanların mutlu ve rahat bir yaşam sürmesinin vazgeçilmez ve en temel şartıdır.

Devletimizin, ülkemizin her köşesinde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlamak, hem de bu hizmeti sunan tüm sağlık personelimizin, daha iyi şartlarda çalışmalarına imkan sağlayacak kaliteli, modern ve meslek onuruna yakışır mekanlarda hizmet verebilmeleri için yaptığı önemli yatırımlar sonucunda gelinen noktada dünyanın dört bir yanından şifa bulmak üzere ülkemizi, Türk hekimlerini ve sağlık kuruluşlarını tercih eden hastalar büyük ve güçlü Türkiye'miz için büyük gurur ve güven kaynağı olmuştur."

Vali Bilgin, büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Lütfullah Bilgin, Tıp Bayramı, Kırklareli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:43 Kaynak: AA
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