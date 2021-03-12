14 Mart Tıp Bayramı'na doğru - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

12.03.2021 16:59
14 Mart Tıp Bayramı'na doğru, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, etkin ve kaliteli sağlık sisteminin, toplumların en önemli unsuru olduğunu, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin vatandaşına sunduğu sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktayla ölçüldüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedeflerinden biridir. Bu bağlamda özellikle pandemi döneminde fedakarca hizmet veren hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretler hepimizin takdirine şayandır. Tüm güçlüklere rağmen kutsal, saygın ve bu onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, sağlık çalışanlarının değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, salgın döneminde her türlü riski göze alarak mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğuna işaret etti.

Özdemir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatındaki en önemli unsurun sağlık olduğunu daha iyi anladığımız bu pandemi döneminde kahraman sağlık çalışanlarını hep birlikte alkışladık. Birlik olduk, tek yürek olduk, hep birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini sürdürerek, hep birlikte koronavirüse 'dur' diyeceğimize inanıyorum. Görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eder, sağlıklı günler dilerim."

Emrah Özdemir, Tıp Bayramı, 14 Mart, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı'na doğru - Son Dakika


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