14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest - Son Dakika
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14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest

17.03.2022 20:21
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

'İTİP, BOĞAZIMI SIKTI'Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDIMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, dün, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.YENİDEN RAHATSIZLANDIGözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.


14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest
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14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ 14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Bayramı, Uzman Çavuş, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest - Son Dakika
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