14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ

15.03.2022 13:24

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene etmek istediği Uzman Çavuş A. A. (32) tarafından darp edildi.

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene etmek istediği Uzman Çavuş A. A. (32) tarafından darp edildi. Saldıra anında vücudunda kızarıklık oluşan ve gözlüğü kırılan sağlık çalışanı, A. A. hakkında şikayetçi oldu.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A. A., dün saat 23.00 sıralarında, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A. A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre askeri personel, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. A., Tarimer'i darp etti. Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı.

Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen olayın ardından Dr. Tahir Tarimer, A. A. hakkında şikayetçi oldu. Apandisit teşhisi konulan A. A. ise yapılan ameliyatın ardından servise alındı.

Tarimer darp raporu alırken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.

14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ
14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ

YORUMLAR
500
AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Kaymakam Uyar sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı Kaymakam Uyar sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Tıp Bayramı, Uzman Çavuş, 14 Mart, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: 14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement