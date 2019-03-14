14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. Yılı Törenle Kutlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla "Tıp Günü" töreni yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla "Tıp Günü" töreni yapıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz ve Serkan Bayram ile doktorlar katıldı.



İstanbul Vali Yardımcısı Çakmak törende yaptığı konuşmada, tıp camiasının gününü kutlayarak, "Bazı meslekler var ki onları sevmeden yapamazsınız. Bunlardan en önemlisi öğretmenlik ve sağlıktır. Eğer gönülden kendinizi veremezseniz yapamazsınız ve başarılı olamazsınız." ifadesini kullandı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, bugün gelinen tıp mesleğinin başlangıç fitilini ateşleyen Hekimbaşı Mustafa Behçet ile 14 Mart Tıp Bayramı'nın meşalesinin yakılış süreçlerine değinerek, "Tıp Bayramı'nın ilk defa kutlandığı mekan, bizim rektörlük binamızdır. Sizler adına o binada bulunmaktan, o binayı restore etmekten ve görev yapmaktan gururluyuz." açıklamasını yaptı.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, işgallere direnen tıbbiyeli ruhuna dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının her zaman büyük fedakarlıklarla hizmet ettiğinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.



Konuşmalarının ardından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırıma Hastanesi hekimleri ve hastalarının, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin mesajlarının yer aldığı "Şifa Veren Ellere Vefa" adlı sinevizyon gösterisi sunuldu.



Tıbbiyeli Boran'ın torununa Türk bayrağı hediye edildi



Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye Türk bayrağını asan tıbbiyeli direnişçi Dr. Hikmet Boran'ın torunu uzman doktor Burak Orhan Boran'a, Türk bayrağı hediye etti.



Burak Orhan Boran, bu anın çok duygulu bir an olduğunu ifade ederek, "Benim dedem, gerek Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş tüm hekimler, tüm şehitlerimiz aslında hepimizin dedesi, babası ve atasıdır. Önemli olan onlara kan bağıyla bağlı olmak değil, onlara layık olabilmektir." dedi.



Tören kapsamında, hastanede 25 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına da teşekkür belgesi verildi.

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