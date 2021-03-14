14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar

14.03.2021 16:47

Sağlık çalışanlarını temsilen konuşan Doç. Dr. Derya Gökçınar da içinde bulundukları durum itibarıyla buruk bir Tıp Bayramı kutladıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarını temsilen konuşan Doç. Dr. Derya Gökçınar da içinde bulundukları durum itibarıyla buruk bir Tıp Bayramı kutladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren sevdiklerine hasret şekilde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Gökçınar, "Yoğun bakın hekimi olarak, özellikle şehir hastanelerinin açılması ve negatif basınçlı yoğun bakım odaları, mekanik ventilatörler, gelişmiş monitörler, çok sayıda ilaca ulaşabilme imkanı ve gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarlar, salgında daha iyi hizmet sunmamıza çok kıymetli katkılar sağladı." diye konuştu.

Hastalığı bizzat kendisinin de geçirdiğine dikkati çeken Gökçınar, hekim arkadaşlarının uyguladığı tedavilerle iyileştiğini ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bazı mesai arkadaşlarının koronavirüse yakalandığını, bazılarının ailelerine ve çocuklarına hastalığı bulaştırmamak için büyük çaba sarf ettiğini, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kaldığını anlatan Doç. Dr. Derya Gökçınar, şunları kaydetti:

"Bütün bunları bir başkasına nefes sağlamak için gönüllü yapıyorlar. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' mısraları bu zorlu süreçte tekrar anlam kazandı. Maalesef geçtiğimiz yıl içinde Kovid-19 nedeniyle bazı meslektaşlarımızı kaybettik. Mesleğini icra ederken başkalarının yaşaması için canını veren fedakar arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Bu zorlu süreçte Sayın Bakanımızın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komite Toplantısı'nda gündeme getirdiği öneri doğrultusunda ve ülkelerin tamamının desteğiyle 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak ilan edilmesi, bizlerin moral ve motivasyonunu arttırdı, Tıp Bayram'ımıza ayrı bir anlam kattı. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Kovid-19 pandemisinin kısa sürede sonlanması ümidiyle meslektaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutluyor sağlık ve mutluluk diliyorum."

Çevrim içi program, Sağlık Bakanlığı, TRT ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" adlı klibin izlenmesiyle başladı.

Konuşmanın ardından Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu yarışmada birinci olan "Sevgili Merhamet" adlı mektubun eser sahibi öğrenci tarafından seslendirildiği video ile "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu yarışmaya gönderilen resimlerden oluşan video izlendi.

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar tarafından mini konser de icra edildi.

14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar
14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar
14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar
14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı Programı - Doç. Dr. Derya Gökçınar - Son Dakika


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