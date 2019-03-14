14 Mart Tıp Bayramının 100. Yılı Neü Meram Tıp Fakültesinde Kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde düzenlenen bir programla kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde düzenlenen bir programla kutlandı.



Program, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binası Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Doktorlar, geniş bir yelpazede kabiliyetlerini sergileyebilecek kapasiteye sahip insanlardır. Şu anda da karşımda seçkin, fedakar, kıymetli hekimleri görüyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Her biri hayatını ortaya koymuş ve gece gündüz demeden çalışmışlar. Doktorlarımızın gerçekten çok kaliteli, birikimli ve başarılı olduklarını görüyor ve sizlerin de bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.



NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen bu programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tabiplerin fedakarlığın zirvesinde olduklarını düşünüyorum. Zamanlarını, zihinlerini, sevgilerini feda ediyorlar. Kolay bir iş değil" dedi. Peygamber Efendimizin 'Tebessüm sadakadır' sözünü hatırlatan Rektör Zorlu, tebessümün en çok hekimlere yakıştığını da söyleyerek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.



Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise "14 Mart Tıp Bayramının 100. yılını idrak ettiğimiz bir gün, bugün. Hem hekim hem de sağlık çalışanları açısından temennimiz bugün hep böyle bayram olarak kalsın istiyoruz. Hekimlerimizin kalitesinden dolayı, ülkemize yurtdışından gelen hasta akınından dolayı Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki tıp eğitimi dünya üzerinde hatırı sayılır niteliktedir. Ben bu günü, bayram olarak kutlayalım istiyorum" dedi.



Programda günün anlam ve önemine binaen hazırlanan ve NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü hoca ve öğrencileri ile Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Atakan Tekinalp'ten oluşan ekibin konseriyle etkinlik sona erdi. - KONYA

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