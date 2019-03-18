14 Mart Ziyaretinde Bulundular

TIP BAYRAMI ZİYARETİ

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yüksek İhtisas Hastanesine ziyarette bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, burada hastane yönetimini ziyaret etti, ardından ise hekimler, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarına karanfil dağıttılar. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, sağlık çalışanlarını bu özel gün dolayısıyla tebrik etmek istediklerini söyledi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ziyaret konusunda bilgiler veren Başka Dağdelen, "Sağlığımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, bizim başımızın tacı. Bugün Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hem sağlık görevlilerimizi ziyaret ederek, Tıp Bayramlarını kutladık hem de şifa bekleyen hemşehrilerimizle hasbihal ettik" dedi. Ziyaret sırasında renkli görüntüler yansıdı, karanfil alanlar teşekkürlerini iletti.