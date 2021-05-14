14 Mayıs 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Masumiyet

02:45 Savaşçı

04:45 Masumiyet

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Masumiyet

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

21:00 Yüz Numaralı Adam