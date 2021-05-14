14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

14.05.2021 06:42
14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

14 Mayıs 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:05 İleri Üçlü

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol

17:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play - Off Çeyre

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:05 Taktik Analiz

14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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