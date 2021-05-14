Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:05 İleri Üçlü
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol
17:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play - Off Çeyre
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika