14 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Bir Zamanlar Kıbrıs

02:55 İyilik Hikayeleri

03:10 Gönül Dağı

06:25 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Can Dostlar

12:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs