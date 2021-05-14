Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:35 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:55 İyilik Hikayeleri
03:10 Gönül Dağı
06:25 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Can Dostlar
12:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika