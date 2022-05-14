14 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

14 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

14.05.2022 06:42
14 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afara

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü? Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü? Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu

Cumartesi, Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: 14 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement