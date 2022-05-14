14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

14.05.2022 06:42
14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Güven Bana

02:00 Çember: Güven Bana

03:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Güzel Köylü

07:15 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Delisin

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Deli Aşk

22:15 Deli Aşk

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Güzel Köylü, Çember, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: 14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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