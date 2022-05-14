14 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:50 Kasaba Doktoru

03:25 Seksenler

04:40 Hapishanedeki Çiçek

07:05 Kalk Gidelim

10:45 Ağaç

12:50 Kara Tahta

16:00 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı