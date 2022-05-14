Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:50 Kasaba Doktoru
03:25 Seksenler
04:40 Hapishanedeki Çiçek
07:05 Kalk Gidelim
10:45 Ağaç
12:50 Kara Tahta
16:00 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika