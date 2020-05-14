14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü - Son Dakika

Giresun Kalite Fındıklar ve Giresun Fındık Ezmesi Denetim Merci Yürütme Kurulu, "14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurulun mesajında, tüm dünyada yetiştirdiği ürünlerle hem kendine yeten, hem de halklarını doyuran, ihraç ettirerek ekonomiye can veren, istihdam sağlayan cefakar, fedakar, emektar çiftçilerin baş tacı olduğu belirtildi.

Tüm gıdalarda çiftçilerin hakkı ve alın terinin bulunduğu vurgulanan mesajda, üreticilerin günü kutlandı.

Açıklamada, Türkiye'nin gelişmesinde, ekonominin büyümesinde, üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılmasında, refah seviyesinin yükselmesinde, sağlıklı ve güvenli gıda temininde, her türlü zorluğa rağmen alın terini dökerek tarladan sofralara en güzel ürünler sunan çiftçilerin hak ettiği refah seviyesine ulaşması temennisinde de bulunuldu.