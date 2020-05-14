14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü - Son Dakika

Edirne'de, 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, burada yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle etkinlik düzenlemediklerini söyledi.

Tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Arabacı, "Bütün zorluklara rağmen üreticimiz üretmeye devam ediyor. Üretim açısından hiçbir aksama olmadı. İnşallah bundan sonraki dönemde de daha iyi şartlarda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.