14 Mayıs Eczacılar Günü - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kaya mesajında, eczacılığın insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip önemli meslek olduğunu belirtti.



Eczacılığın, hastalıkların tedavi sürecinin önemli aktörlerinden birisi olduğunu ifade eden Kaya, mesajında şunları kaydetti:



"Eczacılık, ilaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan insanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelmektedir. En eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmektedir. Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık ordumuzun bir parçası olan eczacılarımız fedakarca, özverili bir şekilde Kovid-19 ile mücadele ederek vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutlar sağlıklı, huzurlu meslek hayatlarında başarılar dilerim."