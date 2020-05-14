14 Mayıs Eczacılık Günü - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren eczacılara mektup gönderdi.

Genç, mektubunda, eczacıların bu özel gününü tebrik ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde eczacıların ön saflarda mücadele ettiğinin altını çizdi.

Mektubunda, "Güzel ülkemizin son yıllarda sağlık alanında ulaştığı nokta ve elde ettiği başarılar tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır." ifadesine yer veren Genç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hak ettiği sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmayı, kalitede çıtayı daha üst seviyelere taşımayı gaye edinen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Sağlık hizmetlerinin ahenkli ilerlemesi için sağlık alanında hizmet veren tüm paydaşların tam bir uyum içinde, organize bir şekilde hareket etmesi gerekir. Bu anlamda, eczacılarımız özellikle Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çok önemli bir görev üstlenmektedir. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan siz kıymetli eczacılarımızın bugünlerde yaşamış olduğu zorlukların ve zahmetin farkındayız. Bu özverili çalışmalarınızdan ötürü sizlere minnettarız."

Genç, eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ederek, insan sağlığına verdikleri değerli katkılardan dolayı şükranlarını sundu.