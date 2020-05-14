14 Mayıs Eczacılık Günü - Son Dakika

Türk Eczacılar Birliği Ardahan İl Temsilcisi Yunus Dündar ile bazı eczacılar, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

14 Mayısın eczacılar için simgesel ve önemli bir gün olduğunu ifade eden Dündar, "Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden tam 181 yıl geçti. 14 Mayıs 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılık ülkemizde akademik bir unvana kavuştu." diye konuştu.

Her yıl bu özel günü kutladıklarını dile getiren Dündar, bu yıl pandemi sürecini göz önünde bulundurarak temalarını "Hastalıkta, sağlıkta eczacımız yanımızda" olarak belirlediklerini aktardı.