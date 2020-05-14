14 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

"Antrenmanlarımı kendi belirlediğim sahalarda yapıyorum"

"Müsabaka bittikten sonra pozitif vaka görülmesi herkesi tedirgin edecektir"

Almanya liginde alınacak önlemler bize örnek olacaktır"

"VAR odasında sosyal mesafeyi korursak sorun olacağını sanmıyorum"

"Kalecilerin kullanmış olduğu eldivenler her maç için ayrı olmalı"

"Maçın periyotları içerisinde kıyafet değişikliği yapılması uygulanabilir bir şey"

Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu

KENAN KOÇAK: UFAK BİR RİSK VARSA OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM

"Seyircisiz maçların nasıl olacağı yönünde bekleyiş var"

"Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi"

"9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık"

SERDAR DURSUN: İNŞALLAH GOL ATARSAM HEYECANA KAPILIP TAKIM ARKADAŞLARIMA SARILIP, ÖPMEM

"Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak"

"Su içmek isteyen olursa maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana su getirecek"

"Maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz"

"9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık"

"Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım"

"Bu dönemde bol gollü maçlar olabilir"

BEŞİKTAŞ

Dün koronavirüs testinden geçen Siyah-beyazlıların test sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR

-Bordo mavili takım çalışmalarını çift antrenmanla sürdürecek

GALATASARAY

-Sarı kırmızılı takım hazırlıklarına çit antrenmanla devam edecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

15: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.