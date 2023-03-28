Sadullah Ergin'in eski damadı AK parti aday adayı oldu - Son Dakika
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Sadullah Ergin'in eski damadı AK parti aday adayı oldu

28.03.2023 16:13
Sadullah Ergin'in eski damadı AK parti aday adayı oldu

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. AK Parti'de temayül yoklamaları da ülke genelinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan yardımcıları ile yaptığı son toplantıda milletvekili yapmak istediği kabine üyelerini deprem bölgesinden aday yapmayı planladığı bilgisi geçen haftalarda kamuoyuna yansıdı.

PARTİLER ADAY SEÇİMİ KONUSUNDA BÜYÜK MESAİ HARCIYOR

Bu seçimde gözler deprem bölgelerinde olacak. Burada ki seçmen sayısındaki değişim, yaşanan trajedi aday seçimini de çok önemli hale getiriyor. Bu seçimlerde en çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da da adaylar büyük önem teşkil ediyor. Partiler aday seçimi konusunda büyük mesai harcıyor. Hatay'da; Adalet eski bakanı veDEVA partisi genel başkan yardımcısı Sadullah Ergin çok önemli bir figür. Halen AK Parti bünyesinde ve tabanında etkisi olduğu gözlemlenen Sadullah Ergin'in Hatay siyasetinde aktif olmasa bile seçmen bazında oldukça etkisi olduğu biliniyor.

Sadullah Ergin'in eski damadı AK parti aday adayı oldu

"HATAY SİYASETİNE ETKİ EDECEĞİ YÖNÜNDE YORUMLAR YAPILIYOR"

Sadullah Ergin'in Eski Damadı Mehmet Şanal AK Parti'den aday adayı oldu. Genç yaşından itibaren Hatay siyasetinde aktif olarak yer alan Mehmet Şanal Sadullah Ergin'in Hatay'da, partide ve AK Parti tabanında etkilerini kırabilecek bir isim. Hatay'ın en tanınmış ailelerinden birinin evladı olan Mehmet Şanal'ın, ailesiyle birlikte Sadullah Ergin'in Hatay'daki ağırlığını ciddi şekilde etkileyeceği konuşuluyor. Partinin çeşitli kademelerinde görevler yapan, AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar ailesiyle birlikte partide aktif olan Mehmet Şanal'ın adaylığı ile ilgili Hatay'da, Hatay siyasetine ciddi şekilde etki edeceği yorumları yapılıyor. Bu yorumları temayülde gördüğü destek de haklı çıkarıyor.

Sadullah Ergin'in eski damadı AK parti aday adayı oldu

YSK HATAY İÇİN VEKİL SAYISINI 11 OLARAK BELİRLEDİ

Yüksek Seçim Kurulu Hatay için vekil sayısını 11 olarak belirledi. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38'ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı. Bakalım bu seçimde Hatay siyaseti nasıl şekillenecek?

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