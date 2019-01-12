Son Dakika Haberleri: 14. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na Doğru

14. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na Doğru

1 saat önce

Mersin'de 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan '14. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın ön değerlendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

14. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na Doğru, System.String[]
Mersin'de 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan '14. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın ön değerlendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin tarım ürünleri üretimi ve ihracatında önemli bir merkezi haline gelen Mersin'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın tüm sektörü bir araya getireceğini söyleyen Vali Su, fuarın tarım sektörüne son derece önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Fuar kapsamında yapılması planlanan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıya Vali Su'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve CNR Fuarcılık yetkilileri katıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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