14 milyon dolarlık Metakent yatırımı; ilk sakinleri Yılmaz Vural ve Coşkun Sabah oldu - Son Dakika

İnsanların metaverse dünyasında yaşamasına olanak sunan blockchain tabanlı Metakent projesinin lansmanı yapıldı. Kent Token denilen kripto paralarla alınabilecek ve şimdilik 14 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı Metakent'in ilk sakinleri teknik direktör Yılmaz Vural ve sanatçı Coşkun Sabah oldu.

VR teknolojisini kullanarak kişilere seçili kentlerde metaverse evreni deneyimi yaşatmayı amaçlayan Metakent projesinin lansmanı yapıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen lansmanda, Metakent ekosistemi için geliştirilen ve sisteme giriş sağlayacak VR Bee gözlükler de tanıtıldı.

Moderatörlüğünü Hande Sarıoğlu'nun yaptığı toplantıya Yalçın Eldoğan, Ersan Kulakçı ve girişimci Sinan Tutuman katıldı. Lansmanda teknik direktör Yılmaz Vural, sanatçı Coşkun Sabah, sosyal medya fenomeni Gözde Akgün ve Semih Varol'a da kentgen hediye edildi.

Projeyle birlikte, Metakentlerde kullanıcılar birbirleri ile sonsuz etkileşimde bulunabiliyor, arkadaşlık kurabiliyor ve kendileri arasında takas ve alışveriş yapabiliyorlar. Sistem içindeki para birimi Kent Token kullanılarak alınan kentgenleri kullanıcı istediği zaman istediği fiyata, isterse ekosistem içindeki NFT pazarından isterse başka NFT platformlarından satarak gelir elde edebiliyor. Gerçekliğin sınırlarının zorlandığı bu ekosisteme katılmak için de kullanıcıların VR Bee gözlüklere sahip olması gerekiyor.

METAKENTİN İÇİNDE HER ŞEY VAR

Yaklaşık 8 aydan beri projenin üzerinde çalıştıklarını ve Türkiye'nin Metaverse'ü dediklerini belirten Proje Lideri Ersan Kulakçı, 'Türkiye'deki marka şehirlerin içerisinde olacağı, bu şehirlerin tarihi alanlarının, gezilmesi gereken alanların içinde olacağı, İstanbul ve boğaz bölgesinde cazibe alanı olacağı bir proje. Bu projenin içinde bir alışveriş merkezi var, insanlar bu merkezin içinde dünyaca ünlü markaları avatarlarının üzerine giyerek satın alabilecekler. Bir stadyum ve spor alanımız var. Burada insanlar avatarlarıyla gelip her hangi bir spor müsabakasını izleme imkanı bulacaklar. Bunun dışında bir konser alanı var. İlerleyen dönemde insanlar yine avatarlarıyla bu konserlere katılabilecekler' ifadelerini kullandı.

VR BEE İLE DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİ

Her şeyin teknolojik gelişmelerle bağlantılı olduğunu ifade eden Kulakçı, 'Şu anda dünyada metaverse alanında yatırım yapan çok büyük firmalar var ve sadece bu firmaların 2 tanesinin kendine ait VR gözlükleri var. 3'üncü olarak da biz bunu gerçekleştiriyoruz. Çinli bir üretici ile yapmış olduğumuz anlaşma sonucunda VR Bee adını verdiğimiz bir gözlük markamız var. VR Bee ve aynı zamanda metakent ile birlikte dünya markası olmayı hedefliyoruz' dedi.

14 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Projenin 14 milyonluk bir yatırım olduğunu belirten Kulakçı, 'Yatırımcı şirketimiz DP Software Company olarak yaklaşık 14 milyon dolarlık bir yatırım ön görülüyor ancak teknoloji ilerledikçe değişkenlik gösterecektir. Yalnızca Metakent değil teknoloji de korkutucu olabilir ve bu neyi nasıl kullandığınızla alakalıdır. Teknolojiyi iyi kullanırsanız iyi, kötü kullanırsanız kötü şeyler yapabilirsiniz. Aynı şeyler metaverse için de geçerli. İnsanlar için biraz ütopik. Bir gözlük takıp, arsa satın alıp o arsada yaşamak gibi bir şey düşünülüyor ama tam anlamıyla durum bu değil. Size ait bir dijital arsanız olacak, bu gözlüğü takıp arsaya bir şey inşa edebilirsiniz. Bir mağaza, dükkan, alışveriş ortamı sağlayabilirsiniz. Korkutucu olduğuna değil de kimin elinde ve nasıl olduğuna bakmak lazım' diye konuştu.

KENT TOKENLAR ÖN SATIŞTA

Metakent ekosisteminde kullanılan bir token olduğunu ifade eden Kulakçı, 'Kent Tokenlarımız var ve ön satışa başladı. Şu anda ön satışta ve insanlar metakent.io'ya girerek bu kripto parayı satın alıp bir rezervasyon oluşturabiliyorlar. Mart ayının sonu itibariyle bizim oluşturduğumuz meta dünyasının pikselleri tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak. Bu andan itibaren de insanlar bu pikselleri tıklayarak NFT'lerini o anda satın alıp kendi cüzdanlarına koyabilecekler' dedi.