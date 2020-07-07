14 milyon lira haksız kazanç sağlayan şebekeye şafak baskını - Son Dakika

Adana'da polis 177 vatandaşa yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen "Elmastaş" grubu olarak bilen şebekeye şafak vakti operasyon düzenledi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon haksız kazanç elde ettiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitlerin ardından Adana mekezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlıların adreslerinin çocuğunun rezidans olması dikkat çekerken operasyonda 9'u kadın olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA