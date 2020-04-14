14 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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14 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
11 dakika önce
14 Nisan 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
00:30 Hayat Tamircisi
01:45 Poyraz Karayel
02:00 Gelinim Mutfakta
02:45 Poyraz Karayel
04:15 Akasya Durağı
04:30 5N 1K
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Sar Başa
20:15 Hekimoğlu
22:30 Sar Başa
22:45 Galip Derviş
23:15 Masum
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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