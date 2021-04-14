Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kanıt
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Kınalı Kar
08:15 Vay Anam Vay
09:45 Akasya Durağı
13:30 Elveda Derken
16:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Kanıt: Ateş Üstünde
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Nisan 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika