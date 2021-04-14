14 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 Maç Saati 04:45 İtalya'dan Futbol 06:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:00 Maç Saati 08:45 Süper Lig Haftanın Golleri 09:00 Maç Saati 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:00 Maç Saati 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 beIN Manşet 15:00 beUnited 16:00 Maç Saati 18:00 beIN Teknik 19:00 Maç Saati 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 21:50 Liverpool - Real Madrid 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Liverpool - Real Madrid

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