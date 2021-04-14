14 Nisan 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

14 Nisan 2021 Fox Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 02:00 Savaşçı 02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 04:45 Savaşçı 06:15 Kadın 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık 13:45 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Masumiyet

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