14 Nisan 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Nisan 2021 Star Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Dört Köşeli Üçgen 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 05:00 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Bir Demet Tiyatro 18:30 Star Haber 20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3 22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3

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