Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:50 Futbol Anadolu
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - İstanbulspor A.Ş.
21:00 Futbol Aklı
23:05 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika