14 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Avrupa'dan Futbol 03:25 Süper Lig Özetler 04:00 Almanya Bundesliga Özetler 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:50 Futbol Anadolu 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Goller 09:25 Euro 2020 Magazin 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - İstanbulspor A.Ş. 21:00 Futbol Aklı 23:05 Aktüel Futbol

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