14 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı

14 Nisan 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:15 Gönül Dağı 02:35 Mesnevi'den Hikayeler 03:00 Sahur Bereketi 04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 05:50 Bir Yusuf Masalı 07:55 Mesnevi'den Hikayeler 08:20 Kuşlarla Yolculuk 09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı 12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 15:00 Acemi Anneler 16:10 Mavera 18:00 Ana Haber 18:25 Doğrusu Ne? 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 20:30 Benim Adım Melek 23:45 Mavera

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