14 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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14 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

14.04.2022 06:42
14 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

14 Nisan 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Yedinci Hayat

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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