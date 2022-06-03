"14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü"nü Tanguy Viel aldı - Son Dakika
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"14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü"nü Tanguy Viel aldı

03.06.2022 19:45
"14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü"nü Tanguy Viel aldı

"14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü"nü, "Ceza Kanunu, 353. Madde" adlı romanıyla Fransız yazar Tanguy Viel kazandı.

"14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü"nü, "Ceza Kanunu, 353. Madde" adlı romanıyla Fransız yazar Tanguy Viel kazandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Viel'e ödülü Fransız Sarayı'nda gerçekleşen törende takdim edildi. Türkçeye çevirisini Mehmet Emin Özcan'ın yaptığı roman İletişim Yayınları'ndan çıktı.

Salgın nedeniyle verilemeyen 2020'deki ödülün sahibi Maryam Madjidi ile 2021'deki ödülün sahibi İnan Çetin de törende ödüllerini aldı.

Törene, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Eğitim İşbirliği Ataşesi Buruno Delvallee, İstanbul Fransız Kültür Müdürü Christaian Schnell, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Alexandre Abellan, Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi ve NDS'liler Derneği üyeleriyle edebiyatseverler katıldı.

Tomris Alpay'ın başkanlığı üstlendiği jüride, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Ebru Erbaş ve Mine Haksal yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herve Magro, katıldığı önceki dönem Edebiyat Ödülü törenlerinde çok hoş anılar biriktirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nün özgünlüğü, dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazılan bir eseri ve bir sonraki yıl Fransızca yazılan ve Türkçeye çevrilen bir eseri ödüllendirmesidir. Bir diğer özelliği ise hem yazar hem çevirmenleri ödüllendirmesidir. Fransa ve Türkiye gibi bu iki büyük tarih ve kültür ülkesini bu denli seven her birimiz için bağların edebiyat üzerinden kurulması değerli bir unsur. Jürinin çok farklı eserleri ödüllendirmeleri beni çok etkiledi."

Yazar Tanguy Viel ise aldığı ödülden dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bretonya'nın en ücra köşesinde Brest koyu kıvrımlarında geçen bir kitabın, örneğin İstanbul'un güneşinde birdenbire yankılanabileceğini bilmek büyük bir mutluluk. Jüri üyelerine beni bu ödülün sahibi yaptıkları için teşekkür etmeden önce, çevirmeni her zamanki ölçülü ve kesinlikle mucizevi görevi için selamlamak isterim. Bu vesileyle çevirene de ödülden bir pay vererek işin bu boyutunu ihmal etmeyen NDS Ödülü organizatörlerini de selamlarım."

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Kaynak: AA

Edebiyat, İstanbul, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '14. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nü Tanguy Viel aldı - Son Dakika

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