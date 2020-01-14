14 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 14 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 dakika önce

14 Ocak 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

14 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Lig Arası

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 İlk Yarının Golleri

03:00 beIN Manşet

03:00 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:30 Maç Sonu

04:45 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:15 Maç Saati

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Lig Arası

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:00 Futbolun Şehirleri

11:30 Dünden Bugüne

11:45 İlk Yarının Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Lig Arası

16:00 Dünden Bugüne

16:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 İlk Yarının Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

20:45 İlk Yarının Golleri

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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