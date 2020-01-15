14 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 14 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

14 Ocak 2020 Haberleri

57 dakika önce

14 Ocak 2020 Manşet Haberleri.

14 Ocak 2020 Haberleri, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm Thomas, İran, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi
Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 01:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]