14 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

14 Ocak 2020 Haberleri
57 dakika önce
14 Ocak 2020 Manşet Haberleri. Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: İlkeler doğrultusunda her partiyle ittifak yapabiliriz Ünlü manken Deniz Akkaya, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup etti 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi Son dakika: İspanya'da büyük patlama! Kimyasal alarm verildi İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gözdağı: Sert ve kararlı bir yanıt vereceğiz Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Sergen Yalçın'dan Guilherme açıklaması Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçında yok 6 yaşındaki kızının kreşte yediği yemekten sonra yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba, şikayetçi oldu Erhan Çelik'in açtığı davada iddianame kabul edildi! Gülben Ergen, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Fenerbahçe ile Kayserispor yenişemedi Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacak Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı Almanya'dan İran'a gözdağı: Cevapsız bırakmayız Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor Son dakika: Borsa günü tarihi rekorla tamamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:18
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Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü