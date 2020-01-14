14 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 14 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

14 dakika önce

14 Ocak 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

14 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Araf

01:15 Abluka

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Abluka

03:30 Cesur ve Güzel

03:35 Çember: Evimdeki Yabancılar

05:00 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Türk Müziği

05:20 Kiralık Aşk

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

10:45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Çocuk

Benim Tatlı Yalanım Dizisi, Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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